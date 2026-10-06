Bénin : Djogbénou remet la formation des députés au cœur de l’efficacité parlementaire

Pour bien légiférer, encore faut-il maîtriser son rôle, ses compétences et ses responsabilités. C’est l’idée centrale défendue par le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, ce mardi 6 octobre 2026 à Bohicon, à l’ouverture du séminaire d’appropriation des attributions de la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales.

Devant les députés et les membres du personnel parlementaire, le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité, pour les élus, de bien connaître les missions attachées à leur mandat. « Savoir qui l’on est, savoir pourquoi on est là, savoir ce que l’on doit faire est nécessaire à la réalisation des objectifs et à la pertinence de l’action publique », a-t-il souligné.

Pour Joseph Djogbénou, cette exigence n’est pas accessoire. Elle constitue l’une des conditions de l’efficacité parlementaire. Il a rappelé que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit que la première année de la législature soit notamment consacrée à la formation des députés. Plusieurs séminaires ont déjà été organisés pour l’ensemble des élus, avant que cette dynamique ne se poursuive désormais au niveau des commissions.

La démarche traduit une orientation claire : mieux outiller les parlementaires pour renforcer la qualité de leur travail. À Bohicon, la Commission C4 a ainsi engagé un travail d’appropriation de ses compétences, dans des domaines aussi sensibles que l’éducation, la culture, l’emploi et les affaires sociales.

Pour le président de l’Assemblée nationale, l’enjeu dépasse donc le simple séminaire. Il s’agit de construire, dès le début de la législature, une culture de maîtrise des textes, des procédures et des responsabilités. Une manière d’installer progressivement un Parlement où la connaissance du mandat devient une condition de la pertinence de l’action publique.