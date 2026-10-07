Bénin-France : deux comités scientifiques pour examiner les restitutions des biens culturels

La composition du dispositif scientifique chargé d’examiner la nouvelle demande de restitution du Bénin à la France se précise. Côté béninois, les six membres du Comité scientifique national sont déjà désignés et installés. En France, la constitution de l’équipe appelée à participer au travail conjoint est en cours, selon les informations rapportées par RFI après la rencontre entre Romuald Wadagni et Emmanuel Macron, le 5 octobre à Paris.

Six membres déjà désignés au Bénin

Le Comité scientifique national béninois a été installé le 14 juillet 2026 à Cotonou. Il est présidé par Alain Godonou, représentant de la Présidence de la République. L’équipe comprend également Djimmy Djiffa Edah, directeur du Patrimoine culturel, Franck Armel Afoukou, représentant du ministère des Affaires étrangères, Paul Akogni, spécialiste du patrimoine culturel immatériel, Didier Houénoudé et Marie-Cécile Zinsou. Le gouvernement précise que ces six membres ont été choisis pour leurs compétences dans le patrimoine, l’histoire de l’art et les questions liées à la restitution et à la circulation des biens culturels.

Leur travail porte sur les 35 biens culturels réclamés à la France ainsi que sur des archives conservées dans les collections publiques françaises. Le comité doit aussi préparer la coopération scientifique avec la partie française et contribuer aux avis destinés à éclairer les prochaines décisions.

La partie française doit encore constituer son équipe

La prochaine étape concerne la mise en place de la représentation française au sein du dispositif conjoint. Selon RFI, cette équipe française est en cours de constitution. À ce stade, les noms de ses membres n’ont pas été rendus publics dans les informations disponibles.

Cette précision est importante : le dispositif franco-béninois n’est donc pas encore présenté comme une équipe entièrement constituée. Les travaux doivent réunir les expertises des deux pays afin d’examiner la demande béninoise pièce par pièce. Le calendrier commence aussi à se préciser. Selon RFI, une première réponse française à la demande de Cotonou est attendue à la mi-octobre. Des discussions pourraient ensuite se poursuivre pendant plusieurs semaines.

Une nouvelle demande après les 26 trésors de 2021

La démarche porte sur 35 biens culturels, parmi lesquels figurent la statue du dieu Gou, le trône du roi Toffa de Porto-Novo et un plateau de divination conservé au musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

Cette nouvelle séquence intervient près de cinq ans après le retour au Bénin de 26 trésors royaux d’Abomey, en novembre 2021. Le cadre français a aussi évolué avec la loi du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. Ce texte fixe désormais une procédure générale pour certaines restitutions à des États demandeurs. La réunion des deux équipes scientifiques doit ainsi constituer une étape technique avant les prochaines décisions concernant les biens réclamés par Cotonou.