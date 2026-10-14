Bénin : Janvier Yahouédéou lance les préparatifs des six pôles territoriaux

Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéou, a entamé, mardi 13 octobre 2026, une tournée nationale consacrée aux préparatifs de la mise en place des pôles de développement territorial. Cette démarche vise à évaluer les infrastructures administratives disponibles et à identifier les besoins nécessaires au fonctionnement des futures structures.

En effet, au cours de cette tournée, le ministre doit échanger avec les 12 préfets du Bénin. Les discussions porteront notamment sur les conditions d’installation des futurs délégués généraux des pôles et de leurs équipes, ainsi que sur les moyens matériels et organisationnels requis.

Parakou, première étape

La tournée a débuté à Parakou. Le ministre y a visité les locaux de l’ancienne préfecture, puis la Cité administrative qui abrite la nouvelle préfecture et les directions départementales. Après cette première étape, la mission doit se poursuivre à Kandi, Natitingou, Djougou, Dassa-Zoumè et dans d’autres localités du pays. Ces visites permettront de faire le point sur les infrastructures existantes et les aménagements nécessaires avant l’installation des nouvelles structures.

Rappelons qu’en approuvant l’opérationnalisation des six pôles de développement territorial, le gouvernement engage une nouvelle organisation de l’action publique fondée sur les potentialités propres aux différentes régions. Le pays sera ainsi structuré autour des pôles Nord-Est, Nord-Ouest, Centre, Sud-Est, Sud-Ouest et Grand-Nokoué. Selon le gouvernement, l’objectif est de favoriser un développement plus équilibré, de créer des emplois et de soutenir l’émergence d’industries et d’infrastructures socio-économiques dans les localités. Les quatre grands axes transversaux autour desquels les dynamiques de développement seront organisées sont : l’agriculture, le tourisme, l’industrie et l’innovation