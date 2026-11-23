Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, ce mardi 24 novembre 2026 à Cotonou, une session d’information consacrée au programme européen Erasmus+. La rencontre se tiendra de 8h30 à 14h, dans la salle de conférence du ministère, à la Cité ministérielle.

Cette initiative vise à mieux faire connaître aux étudiants, enseignants-chercheurs et responsables d’établissements les possibilités offertes par le programme. Les échanges porteront notamment sur la mobilité internationale de crédits, les actions Jean Monnet, les Masters conjoints Erasmus Mundus ainsi que le renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Des présentations pratiques sont également prévues sur les plateformes de l’Union européenne, la création des codes PIC/OID, la rédaction des propositions et la recherche de partenaires. Deux anciens bénéficiaires interviendront pour partager leur expérience de la mobilité internationale.

Cette rencontre répond à une faible participation du Bénin aux dispositifs Erasmus+. Entre 2014 et 2020, moins de dix Béninois ont bénéficié du programme, sur un total de 1 277 bénéficiaires recensés en Afrique subsaharienne, selon les données présentées par le ministère. Le manque d’information et l’insuffisance de l’accompagnement technique pour le montage des candidatures figurent parmi les difficultés relevées.

À travers cette session, les organisateurs entendent renforcer les connaissances des acteurs de l’enseignement supérieur et mieux préparer les candidats béninois aux appels à projets. La rencontre réunira notamment des responsables d’universités publiques et privées ainsi que des proviseurs de lycées techniques et professionnels.