Bénin : Jean-Michel Abimbola consulte les institutions avant sa prise de fonction en France

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la France, Jean-Michel Abimbola, a rencontré le lundi 26 octobre 2026 la vice-présidente de la République, le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, et le président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Édouard Loko.

Cette tournée de prise de contact vise à recueillir les conseils des institutions en prélude à sa prise de fonction. Au cours de son audience avec la vice-présidente de la République, le diplomate a indiqué vouloir mieux cerner les attentes et les orientations nécessaires au développement des relations entre le Bénin et les pays relevant de sa juridiction diplomatique. « Elle m’a prodigué des conseils pour que la coopération et le développement des relations entre le Bénin et tous les pays de la juridiction puissent se passer convenablement », a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

Jean-Michel Abimbola a également évoqué les orientations du chef de l’État et du gouvernement, auxquelles il entend se conformer dans l’exercice de sa mission. Il a indiqué vouloir s’appuyer sur les acquis de la coopération existante et contribuer à leur consolidation, en tenant compte des instructions du chef de l’État, de la ministre des Affaires étrangères et des départements ministériels concernés.

Après cette première audience, le nouvel ambassadeur s’est entretenu avec le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions de la République.

La journée s’est achevée au siège de la Haac, où le diplomate a été reçu par le président, Édouard Loko. À travers ces différentes rencontres, Jean-Michel Abimbola poursuit ses consultations institutionnelles avant d’entamer ses fonctions d’ambassadeur du Bénin près la France.