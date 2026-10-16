Bénin : la Banque mondiale prévoit une baisse du taux de pauvreté modérée à 34,5 % d’ici 2028

La Banque mondiale prévoit une baisse de la pauvreté au Bénin d’ici 2028. Selon une note publiée le 9 octobre 2026, le taux de pauvreté modérée, mesuré au seuil de 4,20 dollars par jour, passerait de 39,4 % en 2025 à 34,5 % en 2028, après 41,1 % en 2024. Il s’agit d’un indicateur calculé à ce seuil, et non du taux de pauvreté national.

Entre 2021 et 2022, le taux de pauvreté national était de 36,2 % selon l’Instad et une enquête d’Afrobarometer publiée en 2025 indique que trois Béninois sur quatre vivent une pauvreté modérée ou élevée. Les autorités ont consolidé les finances publiques, atteignant en 2025 la norme de déficit de 3 % du PIB fixée par l’UEMOA. Elles modernisent également l’administration fiscale et les services publics numériques. L’extension de la zone industrielle de Glo-Djigbé est présentée comme un levier de création d’emplois.

Une baisse progressive

D’après la Banque mondiale, le recul serait graduel : 36,8 % en 2027, puis 34,5 % en 2028. Il reposerait sur une croissance moyenne de 7,6 % en 2027 et 2028, portée par les services, la construction, l’industrie et l’agriculture. Pour la rendre durable, la Banque mondiale conseille de diversifier les chaînes de valeur agricoles pour limiter la dépendance des revenus aux cours des matières premières. La note souligne par ailleurs plusieurs facteurs susceptibles de fragiliser cette trajectoire. Un autre rapport de la Banque mondiale, publié le 8 octobre, table sur une croissance de 7,8 % en 2026.