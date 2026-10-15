Bénin : la France renforce les capacités de la Protection civile dans la lutte contre les incendies

Dans le cadre de la coopération franco-béninoise en matière de sécurité civile, des agents de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC) ont suivi cette semaine à Cotonou une formation en Prévention Appliquée à l’Opérationnel (PAO), animée par des experts de la sécurité civile française. L’agence a annoncé l’événement le 14 octobre. L’objectif est de pouvoir anticiper avant d’agir, pour intervenir plus vite, plus sûrement et plus efficacement.

Les deux pays travaillent ensemble depuis quelques années. L’ambassade de France a remis au ministère de l’Intérieur en novembre 2022, des véhicules et du matériel de protection civile, d’une valeur estimée à 122 millions de francs CFA. En juillet 2024, le Groupement national des sapeurs-pompiers a reçu également de nouveaux véhicules.

Une formation tournée vers les bâtiments

La PAO relie trois domaines : les règles de sécurité incendie, la connaissance concrète des bâtiments et les méthodes d’intervention des pompiers. Au cours de la formation, les participants ont examiné les établissements recevant du public (ERP) sous tous leurs aspects, de la conception des lieux et des issues de secours jusqu’aux équipements de protection, qu’il s’agisse du découpage en zones étanches au feu, de l’extraction des fumées, des moyens d’extinction ou des systèmes de détection et d’alarme incendie (SSI).

Par le biais d’études de cas et de scénarios simulés, les participants ont appris à identifier les facteurs qui favorisent la propagation des flammes, freinent l’évacuation, ralentissent l’arrivée des secours ou mettent en danger les intervenants. Encadrée par des spécialistes de la sécurité civile française, la session repose sur les pratiques et le retour d’expérience des services d’incendie et de secours de l’Hexagone.