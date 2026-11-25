À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée ce 25 novembre 2026, le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, rappelle les avancées juridiques du Bénin et insiste sur la nécessité de renforcer la prévention et la protection des victimes. Il appelle également à une mobilisation de toutes les composantes de la société.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles nécessite davantage qu’un dispositif juridique. C’est le message porté par le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ce mercredi 25 novembre 2026. Dans une déclaration rendue publique pour cette circonstance, il rappelle que ces violences constituent une atteinte qui concerne toute la nation. « Une femme battue, une fille violentée, une victime réduite au silence : chacune de ces violences blesse la Nation tout entière », souligne-t-il.

Le président du CES revient notamment sur les dispositions prises par le Bénin pour prévenir et sanctionner ces actes. Il cite la loi n° 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, ainsi que la loi n° 2021-11 du 20 décembre 2021 relative à la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et à la protection de la femme. La création de l’Institut national de la femme (INF) complète également ce dispositif.

Toutefois, l’existence de ces textes ne garantit pas, à elle seule, leur appropriation par les populations. « Une loi n’a de force que si elle est connue », rappelle Abdoulaye Bio Tchané. Il met ainsi en avant les séances d’imprégnation et d’appropriation de la loi n° 2021-11 organisées par le CES dans tous les départements du pays, avec le concours du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. L’objectif était de permettre aux citoyens de connaître leurs droits et leurs devoirs, mais aussi de faire savoir aux victimes qu’elles bénéficient d’une protection.

Au-delà de ces initiatives, le président estime que la lutte contre les violences basées sur le genre relève d’une responsabilité partagée entre l’État, les institutions, les collectivités territoriales, les familles, les leaders religieux et traditionnels, la société civile et les citoyens. Le CES préconise ainsi d’intensifier la sensibilisation, de faciliter le signalement des violences et de renforcer l’écoute, l’accompagnement et la protection des victimes. L’éducation au respect mutuel, à l’égalité et à la non-violence dès le plus jeune âge figure également parmi les priorités avancées.

À l’entame des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, Abdoulaye Bio Tchané rappelle enfin qu’« aucune violence faite à une femme ou à une fille ne doit être banalisée, tolérée ni laissée impunie ». Il invite à faire du respect, de la dignité et de la sécurité des femmes et des filles une exigence de tous les jours.