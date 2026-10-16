Bénin : la liste du bureau politique des Démocrates dévoilée avec 60 membres

Réunis à Porto-Novo les 10 et 11 octobre 2026, les délégués du parti Les Démocrates ont mis en place un Bureau politique de 60 membres, dirigé par Nourénou Atchadé. Cette équipe doit traduire en actes les orientations du congrès, placées sous le thème « Bâtir un parti plus uni et restaurer la confiance avec le peuple : Les Démocrates déterminés pour défendre la démocratie, l’État de droit et la justice sociale ».

Pour rappel, le congrès s’est tenu après une vague de défections : l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale Éric Houndété a annoncé son retrait la veille des assises, suivi de nombreux responsables et militants. Les congressistes ont demandé la radiation définitive de cinq cadres, tandis que Nourénou Atchadé a été reconduit à la présidence par consensus.

Une direction resserrée autour de quatre vice-présidents

Nourénou Atchadé est épaulé par quatre vice-présidents, dont AZATASSOU Sohoumé Settonhouè Eugène au premier rang. Le secrétariat administratif est assuré par OUASSAGARI Chabi Sika Abdel Kamar, secondé par deux adjoints. ISSIAKA Arouna prend en charge la trésorerie et le patrimoine, et SOUMANOU Rachidatou la mobilisation des ressources et l’économie.

Le bureau compte aussi des responsables de l’organisation, de la communication, des affaires électorales, des relations extérieures, de la jeunesse, de la formation, des affaires féminines et sociales, de la décentralisation et de l’élargissement de la base militante. Il devra fixer les montants et modalités des indemnités prévues pour les administrateurs, des paramètres restés en suspens à la clôture du congrès. Voici la liste complète des membres du Bureau politique, telle qu’elle a été présentée par le parti.