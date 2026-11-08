Affaire Mao Zedong : le premier vrai coup dur pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a perdu au moins deux sponsors en Chine le 27 octobre 2026, au lendemain de la diffusion d’une vidéo où il parle d’un mème l’associant à un « dictateur chinois ». Dongpeng et Mengniu ont rompu leurs contrats avec effet immédiat. Le capitaine des Bleus s’est excusé le jour même dans un message publié sur X.

Dans l’extrait, il décrit le montage qui l’a le plus fait rire sans citer de nom : « Un type… je crois que c’est un dictateur chinois ». Pour Pékin, c’est une moquerie visant Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine en 1949.

Concernant sa riposte, Dongpeng invoque la tolérance zéro pour justifier sa décision : « Notre entreprise s’oppose fermement à tout comportement qui heurte les sentiments nationaux ». Mais surtout, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ensuite prévenu que de tels propos auraient des suites : « Ils se heurteront naturellement à un rejet commun de toute la société chinoise ». Acculé, Mbappé a alors répondu en français, en mandarin et en anglais : « Ce n’était absolument pas mon intention ». Malheureusement, ces excuses n’ont pas désarmé la télévision publique CCTV, qui a fait savoir qu’elle le jugerait sur ses actes : « Nous écoutons ses paroles, mais nous observons encore davantage ses actes ».

La crise a ensuite touché la Liga, dont CCTV diffusait jusque-là tous les matchs en direct. La chaîne a suspendu leur retransmission, et plusieurs rencontres du week-end du 31 octobre n’ont pas été montrées, dont un match du Real Madrid le dimanche. Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est alors excusé sur X auprès du public chinois et a défendu les liens du championnat avec le pays : « Une relation construite pendant tant d’années ne peut pas être abîmée par un seul épisode ». De son côté, l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a confirmé le 6 novembre des discussions avec le football espagnol, tout en écartant l’idée d’une négociation : « Il n’y a pas de négociations, mais bien des échanges, fondés sur une compréhension mutuelle ». Aucune date de reprise des retransmissions n’a pour l’instant été annoncée.

Des revers jusque-là sportifs

Les précédents revers de Mbappé se jouaient sur le terrain. En effet, son tir au but arrêté par le gardien de la Suisse a précipité l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2021. Un an et demi plus tard, il a perdu la finale du Mondial 2022 face à l’Argentine aux tirs au but, malgré un triplé. Puis, l’Euro 2024 s’est terminé par un nez cassé et une défaite en demi-finale contre l’Espagne.

Malheureusement, le Mondial 2026 a prolongé cette série avec l’échec des Bleus 2-0 contre l’Espagne en demi-finale, à Dallas, puis en petite finale face à l’Angleterre. « Ce n’était pas digne d’une demi-finale de Coupe du monde » avait reconnu Mbappé. Toutefois, aucun de ces échecs ne lui avait coûté des sponsors en série. Et pour cause, cette fois, le revers touche son image, ses contrats et tout son championnat.