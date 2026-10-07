Bénin : La mendicité au nom des jumeaux interdite

Le Haut Conseil National du Vodun Hoxo-Sika interdit, depuis le 5 octobre 2026, plusieurs pratiques liées au culte des jumeaux au Bénin. La décision concerne la mendicité au nom des jumeaux, les collectes dans les marchés ainsi que les consultations et rituels diffusés sur les réseaux sociaux.

Le communiqué officiel N°001/2026/HCNV-HS a été signé à Womey par Dah Aké Oundjèglo Kpliguidi, président du Haut Conseil National du Vodun Hoxo-Sika. L’organe affirme vouloir mettre fin aux pratiques qu’il considère comme des déviances autour du culte des Hoxo.

La première mesure concerne les personnes qui sollicitent de l’argent dans les rues en invoquant les jumeaux. Le Haut Conseil interdit ces collectes dans les villes, villages et lieux publics du pays.

Le communiqué vise aussi les personnes présentées comme de « fausses mères de jumeaux ». Elles ne pourront plus circuler pour demander des dons au nom des Hoxo.

Les marchés sont également concernés. Toute demande ou collecte effectuée au nom des jumeaux est interdite lorsqu’elle n’est pas liée à une prescription rituelle. Le Haut Conseil indique ainsi vouloir distinguer les pratiques cultuelles encadrées des démarches de collecte réalisées à des fins personnelles.

Les consultations sur les réseaux sociaux également visées

La deuxième mesure porte sur l’usage des plateformes numériques. Le Haut Conseil interdit aux pratiquants, adeptes, dignitaires ou autres personnes de proposer ou de diffuser des consultations et des rituels liés au culte des jumeaux sur les réseaux sociaux.

Cette décision intervient quelques semaines après une rencontre consacrée aux pratiques Hoxo. Le 14 septembre, le Comité des Rites Vodun du Bénin avait réuni à Lokossa plus de 600 membres des obédiences Hoxo et Bohuntomè pour une séance d’information et de sensibilisation. Les échanges avaient déjà porté sur la marchandisation du culte des jumeaux et certaines pratiques diffusées en ligne.

Une mesure liée à la structuration du Vodun

Le Haut Conseil National du Vodun Hoxo-Sika a été mis en place dans le cadre du processus de structuration des différentes obédiences Vodun. En mai 2026, les dignitaires du culte des jumeaux avaient constitué ce conseil sous la présidence de Dah Aké Oundjèglo Kpliguidi. L’objectif annoncé par le Comité des Rites Vodun était de mieux organiser les différentes obédiences et de corriger les pratiques jugées contraires aux règles cultuelles.

Le Comité des Rites Vodun participe aussi à plusieurs activités liées au patrimoine culturel et aux cultes endogènes. En janvier 2026, ses membres avaient pris part aux rituels du Tofâ 2026 dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah. Le communiqué du 5 octobre précise que les personnes prises en violation de ces interdictions s’exposent aux dispositions prévues par les textes en vigueur au Bénin.