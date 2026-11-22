Un navire russe a explosé dimanche 22 novembre 2026 dans le port de Benghazi, dans l’est de la Libye. Selon le gouvernement de l’Est libyen, l’explosion s’est produite à bord du bâtiment, amarré à la base navale de la ville. Ainsi, une enquête préliminaire pointe une attaque de drone. Le navire avait fait escale pour se ravitailler en carburant et en vivres avant de rentrer en Russie, dans le cadre d’accords de coopération maritime entre les deux pays. Par conséquent, l’incident rappelle l’attaque contre le méthanier russe Arctic Metagaz, touché en mars au large de la Libye.

Des mesures juridiques et diplomatiques annoncées

« Une violation de la souveraineté de la Libye et une menace pour la sécurité maritime », a déclaré le gouvernement de l’Est libyen pour condamner l’attaque présumée. Puis il a annoncé « des mesures juridiques et diplomatiques contre quiconque sera jugé responsable ».

Ensuite, il a affirmé que « la Libye ne laissera pas ses ports, son territoire ou ses eaux territoriales devenir une arène pour régler des comptes ou exporter des conflits internationaux ». Enfin, il assure que les installations portuaires et navales, entrepôts compris, n’ont pas été touchées, et que les opérations reprendront normalement dès que l’incendie sera maîtrisé et le site sécurisé. En revanche, il n’a pas détaillé l’ampleur des dégâts sur le navire.

Un précédent en mars au large de la Libye

Ce n’est pas la première fois qu’un bâtiment russe est visé près des côtes libyennes. En effet, le 3 mars 2026, l’Arctic Metagaz, chargé de gaz naturel liquéfié, avait été frappé par des explosions suivies d’un violent incendie entre la Libye et Malte. Ses 30 membres d’équipage avaient été secourus par un cargo qui faisait route vers Benghazi.

Moscou avait alors accusé l’Ukraine d’avoir lancé des drones navals depuis le littoral libyen. Depuis, l’épave du méthanier dérive dans les eaux libyennes, et les autorités maritimes du pays ont plusieurs fois alerté sur le danger qu’elle représente pour la navigation.