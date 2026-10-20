Bénin : la SIAB mobilise 5 millions FCFA pour l’hôpital de l’Ordre de Malte à Djougou

L’Hôpital de zone Djougou-Copargo-Ouaké, géré par l’Ordre de Malte, a reçu un soutien financier de la Société industrielle d’acier du Bénin (SIAB). Il s’agit d’un chèque de 5 millions FCFA remis aux responsables de l’établissement dans la matinée de ce vendredi 16 octobre. Ce geste de la structure entre dans le cadre des actions de responsabilité sociétale.

Hermann Sanon, directeur général de la SIAB, justifie cette contribution par la nécessité de soutenir les structures qui prennent en charge les populations vulnérables. Il a souligné l’importance de la santé infantile dans le développement du capital humain. Pour le directeur général de cette entreprise, le souhait est que ce soutien se pérennise. On retient que l’enveloppe de 5 millions de francs est divisée en deux volets.

Il s’agit d’une première partie estimée à 2,7 millions FCFA, qui est destinée au programme de renforcement de la nutrition infantile et de réduction de la mortalité des enfants de zéro à deux ans dans les 21 quartiers de Djougou. La deuxième, de 2,3 millions FCFA, quant à elle, sert au renouvellement et à l’extension du parc informatique de l’hôpital.

La prévention au cœur de la prise en charge nutritionnelle

Ce don est le bienvenu pour le responsable de l’hôpital. Pour Loïc Durand, directeur de l’établissement, cet appui constitue un encouragement pour les équipes mobilisées auprès des femmes et des enfants. Il rappelle qu’à Djougou, l’Ordre de Malte mène des actions de proximité pour détecter précocement les troubles nutritionnels.

À en croire sa description, les équipes se rendent quotidiennement dans les quartiers afin de sensibiliser les mères, de suivre la croissance des enfants de moins de deux ans et d’orienter les familles vers le centre nutritionnel Koo Faaba lorsque des anomalies sont constatées. L’objectif de cette démarche est d’intervenir avant que les problèmes nutritionnels ne compromettent davantage le développement des enfants.

Le centre accueille les jeunes patients avec leur mère pour une durée comprise entre une semaine et un mois, selon leur état de santé. Il dispose de 18 lits et produit une farine enrichie destinée à la réhabilitation nutritionnelle. Il bénéficie également de dons de lait de l’Unicef.

Un suivi de l’utilisation des fonds

L’établissement s’est engagé à rendre compte de l’utilisation du financement. Selon Loïc Durand, des rapports mensuels seront transmis à la SIAB, tandis que les comptes rendus habituels continueront d’être adressés à l’Ordre de Malte-France et aux autorités locales concernées. Pour Hermann Sanon, ce don constitue une première étape. Le directeur général de la SIAB souhaite que cette initiative ouvre la voie à un partenariat appelé à se poursuivre dans le temps.

Rappelons également que cet hôpital est bien connu des populations du Nord-Bénin. En 2025, il a enregistré 5 249 accouchements, plus de 13 000 admissions et assuré la prise en charge de milliers de femmes et d’enfants. Les relations diplomatiques entre le Bénin et l’Ordre de Malte sont effectives depuis 1974. Plusieurs accords conclus à partir de 1971 avaient permis l’implantation puis le développement de l’œuvre médicale de Djougou, devenue aujourd’hui un acteur majeur du système sanitaire béninois.