Bénin : La souveraineté financière au centre du 8ème congrès des Experts-comptables de l’UEMOA

« L’expert-comptable, garant de la transparence et de la souveraineté financière dans l’espace UEMOA » : c’est du moins le thème du 8e Congrès de l’Union économique et monétaire ouest-africaine des Ordres des experts-comptables et comptables agréés (Oecca), prévu du 21 au 22 octobre 2026 à Cotonou. En prélude à cette rencontre sous-régionale, les organisateurs ont échangé, dans l’après-midi de ce mardi 13 octobre, avec les professionnels des médias du Bénin. L’objectif est de faire le point de l’organisation et d’appeler les membres de cette corporation à participer massivement à ce congrès qu’accueille le Bénin. Ils ont profité de l’occasion pour annoncer le programme ainsi que les différentes thématiques qui seront débattues lors de ce huitième congrès.

Serge Mensah évoque trois raisons majeures

Le président du Conseil de l’Oecca-Bénin, Serge Mensah, a mis l’accent sur l’intérêt d’organiser une telle rencontre au Bénin. Selon lui, trois raisons motivent l’organisation de ce congrès. Il évoque notamment la fierté pour le Bénin d’accueillir ces assises. « C’est un honneur pour notre profession compte tenu du dynamisme que nous avons pu maintenir sur la décennie », indique le président de l’Ordre. Il évoque ensuite le « dynamisme de l’économie locale » à travers les différentes réformes. « Et enfin, il y a le choix qui a été fait par nos confrères des autres pays de la sous-région pour cette confiance qu’ils ont placée en nous », a-t-il poursuivi.

La transparence et la souveraineté au cœur des débats

Pour l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin, l’événement sera double. Il s’agira également de célébrer le vingtième anniversaire de ce creuset professionnel. On retiendra notamment du thème « L’expert-comptable, garant de la transparence et de la souveraineté financière dans l’espace UEMOA », retenu pour ce congrès, deux axes fondamentaux. Le premier est la transparence, qui renvoie, selon les organisateurs, à la confiance des citoyens dans la gestion des ressources publiques, à celle des investisseurs dans les entreprises publiques ou privées et, enfin, à celle des partenaires économiques.

Le deuxième axe fondamental des débats lors de ce congrès est la souveraineté. À en croire les explications fournies, il s’agit d’un socle essentiel, puisque les experts-comptables donnent à tous les partenaires la capacité de s’assurer qu’ils maîtrisent leurs ressources.

210 participants inscrits en provenance de 13 pays

Le président du comité d’organisation, Frédéric Codjia, a profité de cette rencontre avec les journalistes pour apporter des précisions sur les préparatifs. Il a rappelé que les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juillet 2026 et se poursuivent. « À ce jour, nous enregistrons 210 participants inscrits en provenance de 13 pays : le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, le Kenya, la Mauritanie, le Gabon, la France et l’Allemagne, dont 130 participants béninois », a indiqué le responsable de l’organisation.

Plusieurs délégations sont attendues. Il s’agit, entre autres, de celles des États membres de l’UEMOA, de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, de la communauté professionnelle anglophone, ainsi que des représentants d’organisations professionnelles, d’institutions régionales et internationales, de partenaires techniques et financiers et du monde économique.

Une conférence inaugurale, des panels et des communications

« Sur le programme scientifique, je peux vous dire que les travaux préparatoires ont permis de structurer les différentes séquences autour d’une conférence inaugurale, de panels thématiques et de communications consacrées aux enjeux majeurs de notre profession, avec des intervenants de très haut niveau, reconnus pour leurs compétences, leurs expériences et leurs connaissances approfondies des enjeux qui seront débattus », a expliqué le président du comité d’organisation, Frédéric Codjia.

Vingt ans d’existence tournés vers l’avenir

Concernant le vingtième anniversaire de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin, le président a tenu à faire remarquer que cette célébration ne doit pas seulement être un bilan. « Il doit surtout être celui de l’ambition. L’ambition de construire, pour les vingt prochaines années, une profession plus forte, plus innovante, plus attractive pour les jeunes générations, davantage ouverte à la coopération régionale et internationale, et résolument engagée dans la transformation de nos économies », a indiqué Serge Mensah.