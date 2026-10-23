Bénin : le CES déménage provisoirement, voici ses nouvelles adresses

Le Conseil économique et social (CES) du Bénin s’apprête quitte temporairement son siège historique pour permettre la construction d’un nouveau bâtiment. Dès ce vendredi 23 octobre 2026, ses organes et services seront répartis sur deux sites provisoires à Cotonou.

Le déménagement concernera le Cabinet du président, les membres du Bureau ainsi que l’ensemble du personnel administratif civil et militaire. Les agents relevant des services de l’ancien Médiateur de la République sont également concernés par cette relocalisation, annoncée par le secrétaire général du CES, Aziz Armel Paraïso, dans un communiqué.

Pour assurer la continuité de ses activités, l’institution a retenu deux emplacements dans la capitale économique béninoise. Le premier se situe dans l’immeuble Marina Tower, bâtiment B, au sixième étage, en face de Nigeria House, entre l’hôtel Novotel Orisha et le siège de l’opérateur téléphonique MTN.

Le second site est situé rue de l’UEMOA, dans le deuxième bâtiment à gauche, entre le centre commercial Erevan et la Résidence Stella. Ces deux implantations provisoires accueilleront les services du CES pendant la période de transition.

Un déménagement lié à la construction du nouveau siège

Cette relocalisation vise à libérer le site historique du CES afin de permettre la réalisation du projet de construction de son nouveau siège. L’institution entend ainsi se doter d’un bâtiment moderne et fonctionnel, à la hauteur de ses missions.

Malgré ce changement d’implantation, le CES assure que ses activités se poursuivront normalement. Il garantit le maintien intégral de ses missions et la continuité du service public durant cette phase transitoire.

L’institution remercie par ailleurs le public, ses usagers et ses partenaires institutionnels et techniques pour leur confiance et leur compréhension. À compter de ce vendredi 23 octobre, les personnes souhaitant se rendre au CES devront donc prendre en compte ces nouvelles adresses.