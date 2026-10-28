Bénin : le FIDA mobilise 37,1 millions de dollars pour l’emploi et l’entrepreneuriat agricole

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le gouvernement béninois ont scellé un financement de 37,1 millions de dollars pour le Projet d’appui à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat agricole (ProPEA) le 26 octobre, à Cotonou. Le but est d’aider des jeunes ruraux à acquérir des compétences techniques, à trouver un emploi ou à lancer leur propre activité.

Rappelons qu’en 2018, le FIDA avait engagé pour le Bénin le Projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché, d’un coût total de 89,5 millions d’euros, avec un prêt et un don du Fonds de 13,3 millions d’euros chacun. L’institution a soutenu depuis 1978, quinze projets et programmes dans le pays, pour un total de 729,6 millions de dollars.

Un projet de huit ans aux ambitions concrètes

Le programme s’étend sur huit ans et est doté d’un budget global de 149,1 millions de dollars. Il bénéficiera aussi des apports du gouvernement, des partenaires de développement, du secteur privé et des participants eux-mêmes.

Le dispositif va combiner formation, appui au démarrage, conseil, financement et assurance, autour de filières à fort potentiel. Les jeunes devraient représenter 60 % des participants. Le projet vise environ 21 000 emplois d’ici 2033. Pour le FIDA, il s’agit de « transformer les énergies et les idées en entreprises prospères ».