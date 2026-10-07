Bénin : le gouvernement lance de nouveaux travaux sur plusieurs axes routiers (Détails)

Plusieurs axes routiers du Bénin feront l’objet de travaux de réhabilitation, de reconstruction et d’aménagement à la suite des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 7 octobre 2026. Les interventions concernent aussi bien des routes nationales que des pistes rurales et des ouvrages de franchissement.

Le programme approuvé couvre d’abord trois axes majeurs. Il prévoit la réhabilitation des routes Ouidah-Tori et Djougou-Ouaké-frontière du Togo, ainsi que la reconstruction en 2×2 voies du premier lot de la liaison Bohicon-Dassa-Zoumé.

Cette dernière intervention vient compléter les travaux engagés sur la RNIE 2. Le tronçon Setto-Dassa-Zoumé, long de 39,45 km, fait déjà l’objet d’un projet de reconstruction et d’élargissement en 2×2 voies. Le chantier comprend aussi un second pont de 60 mètres sur le fleuve Zou ainsi qu’un poste de péage et de pesage. Le financement annoncé pour ce projet atteint 291 millions de dollars, avec une contribution du Millennium Challenge Corporation et une contrepartie béninoise.

Le Conseil des ministres a aussi retenu la poursuite du programme de réfection des pistes rurales et des routes en terre classées pour la campagne 2026-2027. Ce dispositif doit permettre de maintenir la circulation sur des axes qui assurent la liaison entre les zones rurales, les centres urbains et les espaces de production agricole.

Des ouvrages de franchissement à construire

Deux points du réseau routier feront également l’objet de travaux d’urgence. Il s’agit du PK 23+500 sur le tronçon Péhunco-Fo-Bouré et du PK 19+200 sur l’axe Natitingou-Kouarfa.

Les décisions gouvernementales prévoient la construction d’ouvrages de franchissement sur ces deux sections. Ces infrastructures doivent permettre de rétablir ou de sécuriser la circulation sur les passages concernés.

Le programme intervient dans un secteur où l’entretien des axes non revêtus représente un chantier récurrent. Lors de la campagne 2025-2026, le gouvernement avait prévu la réfection de 14 193,750 km de pistes rurales et de 2 120,320 km de routes en terre classées.

Klouékanmè et Lokossa également concernés

Le Conseil a enfin autorisé des travaux supplémentaires dans le Couffo. Ils portent sur l’aménagement du double giratoire de Klouékanmè et des voies adjacentes, ainsi que sur la route d’accès à l’Hôpital de Zone de Klouékanmè.

Une autre intervention est prévue à Lokossa, avec l’aménagement de la bretelle reliant la clôture de l’IUT à la RN2. Ces décisions prolongent les investissements engagés sur le réseau routier béninois. Selon les données du Programme d’Action du Gouvernement, l’objectif national comprend l’entretien et l’aménagement de 1 415 km de routes en terre et de 12 600 km de pistes rurales, pour un coût estimatif de 112 milliards de FCFA.