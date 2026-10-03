Bénin : le ministre Natta a effectué des visites inopinées dans quatre départements pour la rentrée

Au Bénin, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyéma Natta, s’est présenté sans prévenir dans des écoles du pays les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2026. Accompagné de sa délégation, il a visité des établissements des départements de l’Atlantique, du Zou, du Mono et du Couffo, dix-huit jours après le début des cours, et ce pour vérifier sur place le déroulement effectif de la rentrée 2026-2027, lancée le 14 septembre.

Pour rappel, ces descentes ont pour but de compléter les rapports, statistiques et fiches que le ministère reçoit déjà. Sur place, la délégation a échangé directement avec les acteurs de l’éducation. Le ministre a voulu mieux cerner les réalités, les difficultés et les besoins exprimés sur le terrain.

Une rentrée placée sous le signe de la rigueur

La rentrée 2026-2027 a démarré le lundi 14 septembre, après une semaine de pré-rentrée réservée aux enseignants et au personnel administratif. À la veille de la reprise, Armand Kuyéma Natta avait rappelé les résultats de l’année précédente : 90,17 % de réussite au Certificat d’études primaires, contre 64,14 % au BEPC et 66,78 % au baccalauréat.

Cet écart entre le primaire et le secondaire devait, selon lui, conduire à « resserrer l’encadrement pédagogique dans le premier cycle du secondaire ». Il avait aussi demandé aux enseignants un redoublement d’effort et appelé les parents à accompagner leurs enfants.

Le premier trimestre de l’année scolaire court jusqu’au 18 décembre 2026. La prochaine session d’examens nationaux est prévue en juin 2027.