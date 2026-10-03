Armand Natta
Le ministre Armand Natta

Bénin : le ministre Natta a effectué des visites inopinées dans quatre départements pour la rentrée

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Au Bénin, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyéma Natta, s’est présenté sans prévenir dans des écoles du pays les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2026. Accompagné de sa délégation, il a visité des établissements des départements de l’Atlantique, du Zou, du Mono et du Couffo, dix-huit jours après le début des cours, et ce pour vérifier sur place le déroulement effectif de la rentrée 2026-2027, lancée le 14 septembre.

Pour rappel, ces descentes ont pour but de compléter les rapports, statistiques et fiches que le ministère reçoit déjà. Sur place, la délégation a échangé directement avec les acteurs de l’éducation. Le ministre a voulu mieux cerner les réalités, les difficultés et les besoins exprimés sur le terrain.

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Une rentrée placée sous le signe de la rigueur

La rentrée 2026-2027 a démarré le lundi 14 septembre, après une semaine de pré-rentrée réservée aux enseignants et au personnel administratif. À la veille de la reprise, Armand Kuyéma Natta avait rappelé les résultats de l’année précédente : 90,17 % de réussite au Certificat d’études primaires, contre 64,14 % au BEPC et 66,78 % au baccalauréat.

Cet écart entre le primaire et le secondaire devait, selon lui, conduire à « resserrer l’encadrement pédagogique dans le premier cycle du secondaire ». Il avait aussi demandé aux enseignants un redoublement d’effort et appelé les parents à accompagner leurs enfants.

Le premier trimestre de l’année scolaire court jusqu’au 18 décembre 2026. La prochaine session d’examens nationaux est prévue en juin 2027.

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