Bénin : le péage de Kétou ouvre le 19 octobre, voici les tarifs

Le poste de péage de Kétou, situé sur la Route nationale 26, sera mis en service le lundi 19 octobre 2026. Selon le quotidien de service public La Nation, les usagers devront payer entre 1 000 et 18 000 FCFA en fonction de la catégorie de leur véhicule. L’infrastructure est implantée sur l’axe Kétou–Idigny. Les tarifs ont été fixés par un arrêté interministériel en date du 2 juillet 2026.

Pour les véhicules légers, le droit de passage est fixé à 1 000 FCFA. Les poids lourds sont soumis à des montants plus élevés, avec un tarif pouvant atteindre 18 000 FCFA pour les véhicules comptant sept essieux ou davantage.

Rappelons que depuis le 5 janvier, le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de l’Atlantique est opérationnel. Deux voies de péage dédiées spécifiquement aux véhicules légers sont opérationnelles sur le tronçon Allada – Bohicon. Sur ce tronçon, 1000 francs sont exigés pour le passage.