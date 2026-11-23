L’ancien défenseur saoudien Hussein Abdulghani s’en est pris à la star portugaise le 20 novembre dans l’émission « Nadeena » après la défaite 3-1 d’Al-Nassr face à Al-Ahli. Selon lui, « tout le monde connaît le problème d’Al-Nassr, mais personne ne le voit ». Il salue le parcours du joueur avant de poser la question qui fâche : « est-il un joueur utile à l’équipe actuellement, surtout lors des matchs plus équilibrés ? »

Pour lui, « marquer des buts n’est pas la seule fonction d’un attaquant ; il y en a d’autres. Il ne peut pas marquer un but et ensuite être un fardeau pour l’équipe pendant le reste du match. » Il conclut : « Ronaldo est un grand joueur, mais il ne peut plus faire la différence. »

L’impact de Ronaldo est remis en question depuis quelques années. Cet été, l’ancien international Ahmed Atif le jugeait trop limité pour les grandes affiches. Le journaliste Abdelkarim Al-Zamel écrivait sur X : « Avec la présence de Ronaldo, Al-Nassr joue en infériorité, même s’il marque. » Lors de la défaite 3-1 contre Al-Qadsiyah, le Portugais n’avait touché le ballon que 21 fois, sans réussir le moindre dribble.

Un débat qui s’installe

Abdulghani a répondu à Mohammed Noor, qui défendait l’attaquant, par une question : « Aimerais-tu que Ronaldo joue à Al-Ittihad en ce moment ? » Il refuse aussi de voir dans son futur millième but une réussite pour le club : « Qu’est-ce qu’Al-Nassr gagnera au 1 000e but de Ronaldo ? »

Il étend sa critique : « Je ne parle pas seulement du match contre Al-Ahli, mais de tous les matchs depuis le début de la saison. » Et de lancer : « Les supporters d’Al-Nassr prient pour que Ronaldo marque son 1 000e but, et qu’on en finisse avec cette histoire. » Ronaldo compte 986 buts en carrière. Il lui faut encore quatorze pour atteindre les 1 000.