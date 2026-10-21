Bénin : Les conseillers techniques et chargés de mission de Djogbénou officiellement installés

Les conseillers techniques récemment nommés par le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou ont été installés dans leur fonction par son directeur de cabinet assisté pour la circonstance de Christel Fourier Donkpègan, secrétaire général administratif de l’administration parlementaire.

C’est la salle polyvalente ‘’Antoine Kolawolé Idji’’ au siège de l’institution à Porto-Novo, qui a servi de cadre à cette cérémonie de prise de fonction dans l’après-midi du lundi 19 Octobre 2026.

Une démarche plein de sens pour les promus, lesquels ont témoigné leur reconnaissance à l’autorité parlementaire pour la confiance placée en eux. Ils se sont ensuite engagés à exercer leur fonction respective en respect aux orientations du premier responsable de l’institution et du règlement intérieur en vigueur. Une détermination manifestée par la voix de Firmin Gangbè au nom des promus. Au total, 24 sur les 25 appelés pour l’exercice de la fonction comme prévus par les textes qui organisent le fonctionnement de l’Assemblée nationale ont été installés.

Les chargés de mission et les conseillers techniques ont rassuré le directeur de cabinet du président du Parlement, Abou Torou et le secrétaire général administratif de faire montre de loyauté, de détermination, d’engagement républicain et de dévouement en présence des directeurs techniques et centraux de l’administration du Parlement. En agissant ainsi, ils donnent la preuve de ce que l’institution a besoin d’un rayonnement à la taille de ses missions et enjeux pour le renforcement de la démocratie béninoise.