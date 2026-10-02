Bénin : les Guépards entrent dans la dernière ligne droite avant l’Argentine

La sélection nationale du Bénin s’apprête à affronter l’Argentine après avoir remporté la rencontre contre le Burkina. Déjà, les Guépards sont à Buenos Aires afin de préparer ce match selon les informations rapportées par Le Matinal. Ils ont quitté Abidjan dans la soirée de ce 1er octobre. Saïd Ngobi a notamment été rappelé après le forfait de Dokou Dobo, retenu par son club. Moumini n’a, lui, pas pu effectuer le déplacement pour des raisons administratives.

A en croire les informations rapportées sur les préparatifs de cette rencontre, la journée du vendredi 2 octobre devait notamment être consacrée à la récupération et à la remise en route physique.

Il y a quelques jours, les éléments de Gernot Rohr étaient face au Burkina Faso ainsi qu’à la Mauritanie. La rencontre avec l’Argentine aura le mérite d’évaluer le niveau des joueurs béninois. Il s’agit d’abord d’une première rencontre entre l’Argentine et le Bénin. Lionel Messi, la véritable attraction de ce match donne une dimension particulière à la rencontre.

Une affiche particulière au Monumental

Pour les joueurs béninois, le déplacement représente donc une occasion de se mesurer à l’une des sélections majeures du football international. Gernot Rohr a d’ailleurs présenté cette rencontre comme une expérience importante pour son groupe, tout en affichant l’ambition de jouer pleinement sa chance.

Le rendez-vous est fixé au mardi 6 octobre à Buenos Aires, avec un coup d’envoi prévu dans la nuit du 6 au 7 octobre pour le public béninois. Les Guépards disposent désormais de quelques jours pour poursuivre leur préparation avant de découvrir la pelouse du Monumental.