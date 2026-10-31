Bénin : les sept membres du Conseil d’administration de l’EMTHR installés

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargée de la Formation technique, Dr Sèdami Medegan Fagla a procédé à l’installation des sept membres du Conseil d’administration de l’École des Métiers de l’Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration (EMTHR) mercredi dernier. Cette cérémonie intervient suite à leur nomination par décret du président de la République, Romuald Wadagni.

Selon ce document, Francine Aissi Houangni est la tête de ce groupe de personnes chargé de l’administration de l’école. En effet, il s’agit d’un établissement spécialisé dans la formation aux métiers de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Tout ceci entre dans la dynamique engagée par le Bénin depuis quelques années. Une place stratégique est accordée au tourisme dans la politique de développement.

Les investissements engagés dans les infrastructures, la construction de musées et la valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel participent à cette orientation. L’EMTHR a ainsi la responsabilité de former des professionnels capables de répondre aux besoins du marché de l’emploi. L’établissement doit contribuer à renforcer les compétences des jeunes dans des secteurs qui requièrent une qualification adaptée et le respect des standards de service.

Au cours de la cérémonie, la ministre a rappelé l’importance de ces filières pour l’économie et l’insertion professionnelle des jeunes. « Le Tourisme, l’Hôtellerie et la Restauration sont des secteurs prioritaires et porteurs d’avenir pour notre jeunesse et notre pays. Ils exigent des professionnels formés aux meilleurs standards de service », a-t-elle déclaré.

Dr Sèdami Medegan Fagla a également invité les membres du Conseil d’administration à faire preuve d’engagement dans l’exercice de leurs responsabilités. Elle les a exhortés à travailler à l’émergence d’un établissement de référence, appelé à devenir un pôle d’excellence à l’échelle sous-régionale.