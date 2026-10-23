Bénin : l’opération Mirador a touché 63 600 personnes grâce à ses actions civilo-militaires

Les 8 et 9 octobre 2026, à Cotonou, l’état-major de l’opération Mirador a dressé le bilan de ses actions civilo-militaires menées depuis janvier 2025 dans le nord du pays : environ 63 600 bénéficiaires au total. Le colonel André Dokoui Fofo, commandant du théâtre, ainsi que les généraux de brigade Faïzou Gomina et Sanni Bachabi ont pris part à cet atelier de restitution.

Pour rappel, l’opération Mirador a été lancée en janvier 2022 pour renforcer le dispositif militaire à la frontière nord du Bénin avec le Burkina Faso et le Niger, face à la menace djihadiste. Près de 3 000 soldats y sont déployés. Les Forces armées béninoises ont également créé une unité de la Garde nationale et des forces spéciales pour appuyer l’opération.

Une méthode en trois temps

La cellule des actions civilo-militaires repose consiste à écouter les populations, se concerter avec les autorités administratives et communales, puis réaliser enfin des projets répondant aux besoins. Depuis janvier 2025, 17 campagnes médicales gratuites ont accueilli 21 607 patients et dix projets hydrauliques desservent environ 34 000 habitants. S’y ajoutent la construction d’écoles, la fourniture de mobilier scolaire, des campagnes vétérinaires et plusieurs rencontres de dialogue.

Au total, 73 activités ont été menées dans 18 communes de l’Atacora, de l’Alibori et du Borgou, au bénéfice d’environ 63 600 personnes. Trente projets, approuvés par cinq comités civilo-militaires où siègent aux côtés des militaires les préfets, les maires et des représentants de la société civile, ont été menés à terme.

Le dispositif s’appuie sur deux partenaires : Spirit of America et Strategic Stabilization Advisors. Selon les témoignages, cette approche a changé la donne sur le terrain et rapproché les populations des Forces armées béninoises.