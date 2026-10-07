Bénin : l’UE réaffirme son soutien aux professionnels des médias

L’Union européenne a échangé avec la presse béninoise et internationale mardi 6 octobre 2026 à Cotonou, lors d’une rencontre organisée à la résidence de l’ambassadeur européen. Les discussions ont porté sur l’évolution du partenariat entre l’UE, le Bénin et l’Afrique, ainsi que sur les enjeux liés à l’information, aux conflits et à la désinformation.

L’ambassadeur Stéphane Mund a rappelé, à cette occasion, l’importance accordée par l’Union européenne au travail des professionnels de l’information. Il a également présenté plusieurs actions conduites au Bénin en faveur des médias et évoqué les principaux défis liés à l’environnement informationnel actuel.

L’UE insiste sur le rôle des journalistes

La rencontre a permis à l’ambassadeur de revenir sur les transformations du paysage médiatique avec l’essor des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle. Selon lui, la circulation rapide de contenus non vérifiés renforce la nécessité d’un travail journalistique fondé sur la vérification des faits et le pluralisme.

« Le travail, je dirais même la mission du journaliste, est plus vitale que jamais : vérifier les faits, enquêter en toute rigueur et offrir une information fiable, précise, éclairée et nuancée », a déclaré Stéphane Mund devant les professionnels des médias.

Le diplomate a aussi cité le European Media Freedom Act, règlement européen entré en vigueur en 2024 pour renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias dans l’Union européenne. Plusieurs dispositions du texte sont devenues pleinement applicables en août 2025, avec des garanties supplémentaires pour les journalistes et les médias.

Au Bénin, la Délégation de l’UE affirme soutenir des radios communautaires dans huit départements ainsi que la FeRCAB dans le cadre du projet MéSoCiR. Elle finance aussi deux projets de renforcement des capacités des journalistes avec Banouto, selon les éléments présentés par l’ambassadeur.

Les crises internationales au centre des échanges

Stéphane Mund a ensuite abordé les conséquences des conflits sur les économies et les populations. Il a évoqué les tensions au Moyen-Orient, en Ukraine et en Afrique de l’Ouest, ainsi que leurs effets sur les prix de l’énergie, des fertilisants et sur les chaînes d’approvisionnement.

L’Ukraine a occupé une place particulière dans son intervention. L’ambassadeur a estimé que les attaques visant les infrastructures agricoles, les ports et les voies maritimes ukrainiennes pouvaient affecter l’approvisionnement mondial en céréales et, par ricochet, les pays dépendants des importations.

La désinformation a constitué un autre axe de son discours. Il a cité les manipulations de l’information, les deepfakes, les cyberattaques et les discours de haine comme des instruments susceptibles d’alimenter les tensions. Il a appelé les journalistes à renforcer leur rôle dans la vérification des informations diffusées sur les plateformes numériques.

Un partenariat Bénin-UE de plus de 60 ans

Cette rencontre intervient alors que les relations entre le Bénin et l’UE reposent sur plus de six décennies de coopération diplomatique. La Délégation européenne indique que les deux parties entretiennent un dialogue politique régulier sur des sujets tels que la sécurité, les droits humains, la démocratie, l’intégration régionale et le changement climatique.

La coopération couvre aussi les secteurs économiques. En juillet 2026, la Banque européenne d’investissement et la Banque internationale pour l’industrie et le commerce ont annoncé un financement de 100 millions d’euros, garanti par la Commission européenne, en faveur de chaînes de valeur agricoles au Bénin, dont le coton, le soja et l’anacarde.

Depuis 2022, sept journalistes béninois ont également participé, selon l’ambassadeur, à des conférences et ateliers à l’étranger dans le cadre de programmes financés par l’UE. La rencontre du 6 octobre s’inscrit ainsi dans la continuité des échanges réguliers entre la représentation européenne et les médias du pays.