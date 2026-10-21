Photo d'illustration : DR

Bénin : plusieurs rues menant à l’hôtel de ville de Cotonou seront fermées dès le 26 octobre

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La Direction générale de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA) annonce la fermeture à la circulation de plusieurs ruelles menant à l’hôtel de ville de Cotonou, actuellement en construction, à partir du lundi 26 octobre 2026. Sont concernées les rues 12 007 et 12 048, accessibles depuis le boulevard de la Marina et l’avenue Jean-Paul II, dans le cadre des travaux du Projet ASPHALTAGE 1 B.

Le projet ASPHALTAGE fait partie d’un grand programme d’aménagement urbain lancé par le gouvernement béninois. Il combine voirie, assainissement, éclairage, espaces verts, sécurité et mobilier urbain. Dans sa première phase, il a concerné les villes de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Lokossa, Bohicon, Abomey, Parakou et Natitingou.

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Des déviations à suivre pendant trois mois

Les travaux dureront du 26 octobre 2026 au 26 janvier 2027. Pour contourner la zone de chantier, les automobilistes doivent emprunter les deux axes principaux : l’avenue Jean-Paul II, au nord du périmètre, et le boulevard de la Marina, au sud.

Des dispositions sont prévues pour les riverains afin qu’ils puissent accéder à leur domicile et à leur activité. La SIRAT SA demande aux usagers de « respecter les consignes de sécurité et les limitations de vitesse » et de suivre les directives des agents de la circulation et de la Police Républicaine. La SIRAT SA « présente ses excuses pour les désagréments éventuels » et remercie les usagers pour leur compréhension.

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