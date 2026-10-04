Bénin : plusieurs villes seront privées d'électricité le 6 octobre, voici les zones concernées

Abomey-Calavi, Cotonou-Ouest, Dogbo, Lokossa, Natitingou, Parakou, Djougou, Dassa, Kandi et Ouidah seront touchées par des coupures de courant le mardi 6 octobre 2026. La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) annonce ces interruptions dans le cadre de travaux de projet (RMT) et d’entretien du réseau. Elles dureront de 10h à 15h dans la plupart des localités, et de 12h à 14h à Ouidah.

Les localités concernées

Dans le sud du pays, la zone Grand-Nokoué sera la première touchée. À Abomey-Calavi, les quartiers de Womê, Tankpê, Alègléta, Yémandjro, Womê-Sodo et Maria-Gléta, ainsi que leurs environs, seront privés de courant. À Cotonou-Ouest, les secteurs des Cocotiers, de la CNSS, de la Tour Administrative et des 40 Logements sont aussi concernés. Plus à l’ouest, la coupure touchera Sawamê, Dékandji, Golouhoué et le secteur « Chez les Sœurs » à Dogbo. À Lokossa, elle concernera Doutou, Gahoué, Houéyôgbé, Davê et Zoungbonou. À Ouidah, où l’interruption sera plus courte, Pahou, Ahozon et Houndjava sont visés.

Le nord du Bénin sera également concerné. À Natitingou, la coupure touchera Kouandé, Wassa Péhunco et Kérou. À Parakou, elle touchera de nombreuses localités, dont Pèrèrè, Sontou, Alafiarou, Tchori, Kpaneguia, Boko, Sirarou, Tamarou, Kalalé, Nikki et Boro. À Djougou, les usagers de Founga, Badjoudê, Ouaké, Sêmêrê et Tchalinga seront concernés. La zone de Dassa sera également touché, avec Loulê, Kpingni, Ayédorô, Kpékouté Tangbé, Vêdji, Betou, Kêrê, Gome, Soclogbo, Lêma et Sokpohounta. À Kandi, Sodeco, l’hôpital, Pèdè, Kofoïssa, Gogounou, Wara, Sori, Kassakou et Gounarou figurent sur la liste.

Selon la SBEE, ces travaux visent à renforcer la performance du réseau électrique. Elle présente ses excuses pour les désagréments que cette opération pourrait causer et rappelle que l’ensemble du réseau doit être considéré comme étant sous tension, même pendant les coupures. La société invite par ailleurs les populations à prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents.