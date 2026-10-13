Bénin : pourquoi les saisines de la CRIET ont augmenté en 2025-2026

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a enregistré 3 849 plaintes et procès-verbaux au cours de l’année judiciaire 2025-2026, contre 3 067 un an plus tôt. Ces données ont été présentées le lundi 12 octobre 2026 à Cotonou, à l’ouverture de la nouvelle année judiciaire. Cette évolution représente 782 enregistrements supplémentaires, soit une progression de 25,50 % en douze mois.

Le procureur spécial près la CRIET, Elonm Mario Mètonou, a communiqué ces statistiques lors de la rentrée judiciaire 2026-2027. Le bilan regroupe deux catégories de saisines : les plaintes déposées directement par les victimes et les procès-verbaux transmis par les services d’enquête.

Il estime que cette évolution traduit une sollicitation accrue de la juridiction, malgré les critiques régulièrement formulées sur son fonctionnement. « Chaque année, le nombre de plaintes portées directement devant la CRIET par les victimes augmente de manière exponentielle », a-t-il déclaré.

La justice pénale placée sous le signe des droits fondamentaux

La rentrée judiciaire s’est tenue autour du thème « Humaniser la justice pénale : entre protection des droits humains et efficacité répressive ». Ce fut l’occasion pour le président de la juridiction, Édouard Cyriaque Dossa, d’insister sur la nécessité de préserver les droits des justiciables tout en assurant l’application de la loi. Les débats de cette nouvelle année judiciaire portent ainsi sur la dignité humaine, la transparence et l’efficacité de l’action judiciaire.

Le procureur spécial a également réaffirmé la détermination du parquet à poursuivre les infractions économiques, les actes liés au terrorisme et les violences sexuelles commises contre les enfants. Cette fermeté doit, selon les orientations présentées, s’accompagner du respect des garanties procédurales.