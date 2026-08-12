WWE : les États-Unis saluent la victoire du catcheur nigérian Oba Femi à SummerSlam

L’ambassade des États-Unis au Nigeria a publié un message saluant la victoire du catcheur Oba Femi face à Brock Lesnar. La publication, diffusée sur le compte X @USinNigeria, décrit ce résultat comme la preuve de « ce qui peut arriver quand le talent rencontre l’opportunité en Amérique ».

Un combat disputé le 1er août à Minneapolis

Le duel opposait Oba Femi à Brock Lesnar dans un match Hell in a Cell, lors de la première soirée de SummerSlam au U.S. Bank Stadium de Minneapolis, dans le Minnesota. Selon les comptes rendus du site sportif Yahoo Sports, le Nigérian a remporté le combat en 11 minutes et 39 secondes grâce à sa prise signature, le « Fall From Grace ». Il s’agissait de leur troisième confrontation en quatre mois : Femi avait déjà battu Lesnar à WrestleMania 42 en avril, avant que l’Américain ne prenne sa revanche lors de l’événement Clash in Italy.

À l’issue du combat, Lesnar a pris le micro pour se présenter comme « le passé » de la WWE, désignant son adversaire comme « l’avenir » de la discipline. Le lutteur américain a ensuite annoncé sa retraite définitive, mettant un terme à une carrière marquée par un passage chez UFC.

Une naissance à Lagos et un parcours universitaire américain

Né à Lagos, Oba Femi — de son vrai nom Isaac Odugbesan — a quitté le Nigeria en 2017 pour rejoindre les États-Unis grâce à une bourse sportive en athlétisme, décrochée d’abord à Middle Tennessee State University puis à l’université d’Alabama. Il s’y est distingué au lancer de poids, remportant plusieurs titres universitaires avant d’être repéré par des recruteurs de la WWE. Sa signature avec la fédération remonte à décembre 2021, dans le cadre du programme « Next in Line », qui vise à convertir des athlètes universitaires en catcheurs professionnels.

Le compte diplomatique américain a associé ce parcours à un message plus large sur les opportunités offertes aux États-Unis, citant le sport, l’éducation et l’entrepreneuriat comme domaines où le pays « récompense l’ambition, la discipline et la détermination ». La publication portait le mot-clé #AmericanExcellence.

Une communication diplomatique fréquente au Nigeria

Les représentations diplomatiques américaines s’appuient régulièrement sur des figures culturelles ou sportives d’origine nigériane pour illustrer leurs messages de coopération bilatérale. L’ambassade des États-Unis à Abuja avait par exemple rouvert en début d’année un centre culturel consacré aux échanges éducatifs entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre Washington et Abuja remontent à 1957, année de l’arrivée du premier ambassadeur américain à Lagos, alors capitale du Nigeria.

Oba Femi, âgé de 27 ans, poursuit sa carrière sur le programme Raw de la WWE. Il détient le titre de vainqueur du tournoi King of the Ring 2026, remporté en juin, un statut qui lui donnerait droit à un combat pour un titre mondial qu’il aurait choisi de différer pour l’instant.