José Mourinho n’attend plus de Vinícius Jr qu’il marque à tout prix. Lundi 23 novembre 2026, à la veille de la réception du PSV Eindhoven en Ligue des champions, l’entraîneur du Real Madrid a pris la défense de son attaquant en conférence de presse, à Madrid, après l’entrée du Brésilien à la 57e minute contre le Celta Vigo, à la place de Bernardo Silva, samedi (2-1). « Je crois que Vinícius va retrouver son potentiel maximum. Il est jeune », a déclaré Mourinho.

Ensuite, « Il a tout gagné et, quand on voulait le tuer, j’ai toujours dit que c’était un très bon garçon », a-t-il ajouté. Ainsi, « Peut-être qu’un moment de croissance de sa confiance a été interrompu », a-t-il estimé, avant de relier ce passage à vide à sa suspension : « Contre Villarreal, il a changé le match et il a été sanctionné ». Puis, « Ce week-end, il est bien entré et il a aidé à changer le match. Demain, il joue et tout le monde attend sa meilleure version », a-t-il affirmé. Enfin, « De mon côté, il n’y a aucune pression, seulement celle de bien travailler et d’aider l’équipe en phase offensive comme en phase défensive. S’il donne tout, il peut être tranquille avec moi », a-t-il conclu.

Le contraste est net avec septembre. Avant le match contre Elche, Mourinho disait que la meilleure version de Vinícius était celle qui marque des buts. Samedi, le joueur n’a pourtant pas marqué : il a adressé le centre qui a mené au but victorieux de Carlos Espí, à la 85e minute, ce qui a permis au Real de rejoindre Barcelone au classement de la Liga. En effet, Mourinho l’avait laissé sur le banc au coup d’envoi, au retour de sa suspension de quatre matchs. Il a aussi évoqué son passage à Benfica : « La saison dernière, j’ai connu sa meilleure version, mais depuis l’autre côté. C’est le Vini que nous voulons », a-t-il dit. Vinícius a prolongé son contrat cet été jusqu’en 2032.

Mourinho a ensuite parlé du match de mardi, au Santiago Bernabéu, à 21h. « C’est une bonne équipe. Elle vaut plus que les points qu’elle a. Elle vient pour prendre des points, pas pour penser qu’elle va perdre. Ce ne sera pas facile du tout », a-t-il averti. Pourtant, le Real compte 12 points dans cette phase de Ligue des champions, et donc, « Les 12 points nous donnent de la tranquillité, mais nous ne voulons pas jouer les barrages », a-t-il conclu.