Bénin : un centre d'appel lancé pour lutter contre l'absentéisme scolaire dans l'Atlantique

Mercredi 14 octobre 2026, à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, le ministre de l’Enseignement Secondaire Adéyèmi Clément Kouchadé a donné le coup d’envoi de deux projets pilotés par les services départementaux de l’Atlantique : une plateforme d’appels destinée à suivre les élèves et une compétition sur la propreté scolaire.

Rappelons qu’en juin 2026, le gouvernement a décidé de rendre la scolarité gratuite pour toutes les filles, de la sixième à la terminale, dans les établissements publics. Un budget de 20 milliards de FCFA doit permettre d’équiper en eau potable et en électricité les écoles publiques qui en sont privées.

Un suivi personnalisé

Le directeur départemental Mathias Ahomadegbe pilote ce projet, qui prévoit d’informer les parents des élèves souvent absents. Le but est de connaître les raisons de ces absences pour éviter que les jeunes ne quittent l’école. « Il s’agira, au-delà des absences, d’informer également les parents généralement occupés sur certaines situations d’urgence », a t-il-déclaré.

Le second projet, « L’établissement le plus propre de l’Atlantique », cherche à améliorer le cadre de vie des élèves. Les établissements les plus méritants seront récompensés. Le ministre souhaite que cette dynamique ancre de bonnes habitudes d’hygiène dans les écoles.