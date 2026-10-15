Bénin : un chirurgien à la barre pour une évacuation sanitaire refusée

Pour avoir refusé une évacuation sanitaire, un chirurgien est devant la Justice. L’information a en effet été rapportée par Bip Radio. Ce mercredi 14 octobre 2026, devant le tribunal d’Abomey-Calavi, il a donné les explications sur cette décision qu’il avait prise il y a quelques années. L’affaire remonte en 2022 selon les confidences du professionnel de la santé.

Il a expliqué que l’opération avait révélé que la patiente ne pouvait plus se tenir debout. Le praticien a été surpris d’apprendre des années plus tard qu’une note médicale lui était demandée pour permettre à la patiente de poursuivre ses soins en Inde.

Le chirurgien a alors mis l’accent sur les faibles perspectives de récupération de la capacité de la patiente à se tenir debout. Cette explication n’a pas plus au ministère public. Pour le magistrat, aucun médecin ne pouvait prétendre détenir à lui seul toutes les connaissances médicales nécessaires pour exclure la possibilité qu’un autre spécialiste obtienne de meilleurs résultats.

La patiente à l’origine de la plainte a également contesté la version du chirurgien. Elle fait savoir que l’éventualité de poursuivre ses soins à l’étranger avait été évoquée dès le début de sa prise en charge. On retient de ses déclarations que, le chirurgien s’y serait opposé en invoquant une interdiction gouvernementale des évacuations sanitaires.

Face à ces versions contradictoires, les avocats de la patiente ont demandé une contre-expertise médicale indépendante. Cette démarche vise à évaluer son état de santé et à déterminer les possibilités de prise en charge, notamment à l’étranger. Pour l’heure, le dossier a été mis en délibéré au 28 octobre prochain.