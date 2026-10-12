Bénin : une femme tuée à la machette, son frère jumeau interpellé

Une quadragénaire a été tuée à l’arme blanche ce lundi 12 octobre 2026 au marché de Dogbo, dans la commune de Dangbo. Selon Peace Fm, qui a rapporté l’information, le meurtre aurait été commis par son frère jumeau, identifié par les initiales D. C.

Le commissaire de l’arrondissement de Dangbo, contacté par la radio, a confirmé les faits et précisé que la victime aurait été tuée à coups de machette. Le suspect a été arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la police. Les circonstances exactes du drame restent à établir.

Le suspect évoque une crainte pour sa propre vie

Toujours selon les informations relayées par Peace FM, le mis en cause aurait expliqué aux enquêteurs qu’il pensait que sa sœur était sur le point de l’éliminer. Il aurait affirmé avoir pris les devants pour se protéger d’une attaque qu’il croyait imminente. Le corps de la victime a été découvert sur les lieux du drame, au marché de Dogbo, la radio.