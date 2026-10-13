Bénin : une nouvelle plateforme lancée pour les inscriptions universitaires 2026-2027

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce l’ouverture des préinscriptions et réinscriptions pour l’année académique 2026-2027. Selon le communiqué daté du 12 octobre, ces opérations ont débuté le vendredi 9 octobre 2026 et concernent aussi bien les nouveaux bacheliers que les étudiants déjà inscrits.

Un point d’entrée numérique unique

Les démarches passent désormais par une plateforme unique, accessible à l’adresse www.etudiant.bj. Elle « permet aux nouveaux bacheliers d’effectuer leur préinscription en ligne », tandis que les anciens étudiants peuvent y réaliser leur réinscription. Le dispositif s’adresse aux établissements de l’Université d’Abomey-Calavi, de l’Université de Parakou, de l’Université Nationale d’Agriculture et de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques.

L’autre nouveauté tient à l’attribution d’un numéro matricule universitaire, lié au NPI de chaque étudiant. Ce matricule doit suivre l’étudiant « depuis son entrée à l’université jusqu’à la fin de ses études », et le ministère y voit « une meilleure traçabilité des informations » sur le parcours de chacun. La ministre, Sèdami R. Medegan Fagla, invite les bacheliers et étudiants concernés à effectuer leurs démarches sur le site officiel.