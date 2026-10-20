Bénin : Yvon Détchénou annonce trois prix pour récompenser les juridictions les plus performantes

Le Ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou, a annoncé la création de trois prix annuels destinés à récompenser les juridictions les plus performantes du pays. Dévoilée lors de la conférence de rentrée judiciaire tenue samedi 17 octobre 2026 au Complexe judiciaire de Cotonou, sous le thème « Une justice pilotée, performante et proche du justiciable », cette distinction sera attribuée à partir du tableau de bord et des rapports de l’Inspection générale de la justice (IGJ). Trois distinctions sont envisagées : la décision la mieux motivée, la mise à disposition la plus rapide des décisions et la juridiction ayant obtenu les résultats les plus probants.

Cette initiative reflète une dynamique de réformes engagée depuis 2016 pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire au Bénin. Les autorités ont créé des juridictions spécialisées, dont la Cour spéciale des affaires foncières en 2023, qui a déjà traité près de « 8000 dossiers » dans le Grand Nokoué. La loi portant modernisation de la justice, promulguée en avril 2020, a par ailleurs introduit la saisine en ligne du tribunal de commerce et une chambre dédiée aux petites créances.

Des critères précis pour mesurer la performance

Le ministre veut mesurer le travail de la justice avec des chiffres communs, ensuite fixer des objectifs clairs à chaque catégorie d’acteurs, et enfin utiliser le numérique pour améliorer les services. Ces piliers reposent sur quatre exigences, la donnée, l’encadrement, la performance et le professionnalisme, déclinées en vingt orientations suivies par les chefs de juridictions, les procureurs et les greffiers en chef.

Concrètement, les rôles devront être paramétrés à cinquante dossiers par audience, les audiences limitées à quatre heures pour préserver la santé des juges, et les rôles publiés quarante-huit heures avant chaque audience. Les décisions devront être signées dans un délai de huit jours, et la ponctualité exigée dans toutes les cours et tribunaux du pays.