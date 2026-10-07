BRICS : le Ghana prépare sa demande d'adhésion, trois pays africains déjà membres

Accra se prépare à déposer sa candidature aux BRICS. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a révélé le 6 octobre, à Accra, que le Cabinet du président John Dramani Mahama avait décidé de formaliser cette demande. Il l’a annoncé lors de la visite officielle du ministre indien des Affaires extérieures, le Dr Subrahmanyam Jaishankar. « Le Cabinet du président John Dramani Mahama a décidé que le Ghana rejoindra les BRICS », a-t-il déclaré.

Le Ghana ne serait pas le premier pays d’Afrique à intégrer les BRICS. L’Afrique du Sud en est membre depuis 2011, tandis que l’Égypte et l’Éthiopie ont rejoint le bloc en 2024. Le Nigeria et l’Ouganda l’ont intégré en 2025 avec le statut de pays partenaires, différent de celui de membre à part entière.

Diversifier les partenariats sans tourner le dos aux alliés

Pour M. Ablakwa, cette adhésion complétera les relations existantes du Ghana, sans les remplacer. Il a rappelé que le pays était membre du FMI et de la Banque mondiale. « Mais les BRICS nous offrent cette opportunité d’avoir des options en matière de développement, et vous voulez avoir des options », a-t-il dit. Il a ajouté : « Nous n’allons pas nous éloigner de nos partenaires traditionnels qui apprécient cette relation, mais nous devons avoir de nouveaux amis. »

Le ministre a aussi défendu une logique de souveraineté économique. « Nous voulons une souveraineté des ressources où nous pouvons être traités comme des partenaires égaux », a-t-il affirmé, refusant de continuer à exporter des matières premières. Il a cité l’Inde, le Brésil et la Chine comme partenaires importants. Les échanges avec New Delhi ont plus que doublé, passant d’environ 3 milliards de dollars en 2024 à environ 7 milliards. « Il s’agit donc d’un partenaire important », a-t-il souligné.

Le Ghana a déjà demandé le soutien de l’Inde et se dit encouragé par la réponse du Dr Jaishankar. Ce dernier a jugé l’intérêt ghanéen compréhensible, mais a rappelé « qu’il s’agit d’une question de considération collective. Nous devons donc voir comment cela va se passer. » Le ministre n’a donné ni date de dépôt de la candidature ni indication sur la catégorie visée.