Burkina Faso : deux livres sur Ibrahim Traoré génèrent plus de 125 millions FCFA

Au Burkina Faso, le Fonds de soutien patriotique (FSP) est un mécanisme innovant mis en place par les autorités afin de fédérer la mobilisation de ressources. Depuis sa mise en œuvre, le FSP a permis de récolter une manne financière qui a permis au pays d’investir qualitativement dans divers secteurs comme celui de la sécurité et du développement économique et social.

Les Burkinabè se sont mobilisés pour cette initiative, comme en témoignent les nombreuses contributions de la population et de la diaspora. Les premières autorités ont également mis la main à la poche. Au niveau de la présidence, la vente de deux manuscrits consacrés à l’action et à la vision du capitaine Traoré a permis de récolter la somme de 125,01 millions de FCFA. La somme a été reversée directement dans les caisses du Fonds de soutien patriotique.

La présidence montre l’exemple

Ce jeudi 8 octobre, le directeur de cabinet de la présidence, le capitaine Anderson Medah, a remis le chèque au ministre de l’Économie, Aboubakar Nacanabo. Quels sont les livres qui ont permis de générer cette manne ? Il s’agit du « Manifeste de la Révolution progressiste populaire » et du recueil « Le Capitaine Ibrahim Traoré a dit ». Mis en vente il y a plusieurs mois, ces deux livres ont été mis à la disposition du grand public à travers divers points de vente.

Aboubakar Nacanabo a tenu à saluer ce geste de la présidence du Faso qui, selon lui, montre l’exemple. Il a laissé entendre que cette contribution de la présidence est l’une des plus importantes enregistrées par le Fonds en 2026. D’autres institutions étatiques vont-elles emboîter le pas à la présidence du Faso ? Ce qui est certain, c’est que la première institution du pays a montré la voie et nul doute que cela sera en mesure de susciter un effet de levier qui apportera plus de ressources dans les caisses du Fonds de soutien patriotique.