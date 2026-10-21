Burkina : une usine de transformation de riz de 100 tonnes par jour inaugurée à Bagré

Le Burkina Faso continue d’actionner divers mécanismes pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire. La transformation locale occupe une bonne place dans cette stratégie. Ce mardi 20 octobre, Le Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré une rizerie publique dans la localité de Bagré. D’après les services de communication de la Primature, cette nouvelle usine a été financée sur les ressources propres de l’État.

Il ressort aussi que cette usine peut traiter jusqu’à 100 tonnes de riz paddy par jour. L’usine de Bagré va participer à faciliter la transformation du riz local et améliorer la qualité du riz produit au Burkina Faso.

Cette infrastructure sera administrée par Faso Agropôles (SOFA). Comme l’indique la Primature, la rizerie va contribuer à mieux valoriser la production nationale et faciliter le décorticage des stocks de riz.

L’offensive agropastorale

Que représente cette usine pour les producteurs locaux ? Pour ces derniers, l’existence d’une telle infrastructure représente un débouché potentiel pour leurs récoltes. En 2025, les autorités burkinabè ont lancé un programme appelé « offensive agropastorale » avec pour ambition de développer la production agricole et renforcer les capacités nationales de transformation. Ce plan doit permettre de réduire les difficultés liées à la transformation des produits agricoles locaux et de mieux exploiter les récoltes disponibles. Pour le riz, l’enjeu est connu.

Avec l’usine de Bagré, le pays pose les bases pour disposer d’une chaîne de production efficace, depuis les champs jusqu’au produit vendu aux consommateurs. Au cours de l’inauguration, Emmanuel Ouedraogo a invité les populations à s’approprier la nouvelle usine. La capacité annoncée de 100 tonnes par jour constitue un potentiel important. La zone de Bagré est réputée pour son potentiel agricole. La culture du riz y occupe une place importante et cette zone possède un grand potentiel. Cette nouvelle usine va sans doute en appelé d’autres.