CANAL+ offre gratuitement 1 mois d’accès à la plateforme de cours en ligne Nomad+

À l’occasion de la rentrée scolaire, CANAL+ et Nomad Education proposent aux abonnés de la chaîne un accès gratuit pendant un mois à l’offre premium NOMAD+. L’initiative concerne 17 pays d’Afrique subsaharienne francophone.

CANAL+ élargit son offre à destination des familles africaines. Le groupe audiovisuel s’est associé à Nomad Education pour permettre à ses abonnés d’accéder gratuitement à NOMAD+, la version premium de la plateforme spécialisée dans les révisions scolaires.

L’offre est disponible jusqu’au 31 octobre 2026 dans 17 pays d’Afrique subsaharienne francophone, parmi lesquels le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Niger et la Côte d’Ivoire. Elle permet aux abonnés CANAL+ de profiter pendant un mois de l’ensemble des contenus proposés par Nomad Education.

Des contenus pour plusieurs niveaux scolaires

La plateforme s’adresse à un public large. Les élèves du primaire, les collégiens, les lycéens ainsi que les étudiants peuvent notamment retrouver des cours, des quiz, des annales et des parcours de révision personnalisés.

L’accès se fait à partir de l’application Nomad Education. Autre particularité mise en avant par les deux partenaires : les contenus peuvent être utilisés hors connexion. Cette fonctionnalité doit notamment permettre aux utilisateurs de poursuivre leurs révisions sans disposer en permanence d’une connexion internet.

Pour CANAL+, cette opération s’inscrit dans une volonté de contribuer à l’accès à l’éducation en Afrique. Le groupe prévoit d’ailleurs une campagne de communication dans ses différents canaux, notamment à la télévision, dans ses boutiques et sur les réseaux sociaux, afin d’informer ses abonnés de cette possibilité.

Un volet solidaire au Bénin

Le partenariat entre CANAL+ et Nomad Education ne se limite pas à cette offre destinée aux abonnés. Les deux entreprises prévoient également une action au Bénin, en collaboration avec SOS Bénin.

L’initiative prévoit notamment la rénovation d’une médiathèque. Des tablettes équipées d’abonnements Nomad Education doivent y être mises à la disposition des élèves afin de leur permettre de réviser dans de meilleures conditions.

Nomad Education indique accompagner déjà plus de 10 millions de jeunes, dont plus de 4 millions sur le continent africain. Sa plateforme propose des contenus dans différentes matières, élaborés par 400 professeurs de l’Éducation nationale.