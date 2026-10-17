Cancer du poumon : le pape Léon XIV sort de l'hôpital plus tôt que prévu

Les médecins de l’hôpital Agostino Gemelli, à Rome (Italie), ont autorisé le pape Léon XIV à rentrer au Vatican ce samedi 17 octobre 2026, cinq jours après son opération du poumon droit contre une semaine annoncé. Rappelons que le pontife, âgé de 71 ans, avait lui-même annoncé la découverte d’un nodule pulmonaire le dimanche 11 octobre et a ensuite été opéré le mardi 13.

Le pape a quitté l’établissement peu après 15 h 30, heure locale. Auparavant, il a célébré la messe dans la pièce aménagée au dixième étage, puis il a salué le personnel soignant, selon Vatican News. Les docteurs Luigi Carbone et Stefano Margaritora ont fondé leur décision sur les examens du matin. Ainsi, selon leur communiqué, « au vu des analyses de sang et de la radio thoracique réalisées ce matin, et après évaluation de son état clinique, le Saint-Père a été jugé apte à sortir ».

Le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé la nouvelle dans la foulée. « À la suite de l’évaluation des médecins ce matin, le pape Léon XIV sortira aujourd’hui de l’hôpital Gemelli, où il était hospitalisé pour une opération du poumon droit », a-t-il écrit.

Une opération mardi, un diagnostic confirmé

Les chirurgiens ont retiré le lobe inférieur du poumon droit du pape le 13 octobre. Puis l’analyse a confirmé un adénocarcinome pulmonaire, « comme le laissaient supposer les examens préopératoires », a indiqué le Vatican. Le Pape est resté environ trois heures en salle d’opération, mais l’intervention elle-même a finalement duré près de 90 minutes.

L’Angélus dimanche et un voyage prévu en novembre

Léon XIV doit retrouver les fidèles dès demain: « Demain, il dirigera la prière de l’Angélus depuis la fenêtre de l’appartement pontifical », a annoncé le Saint-Siège. Par ailleurs, le voyage en Amérique du Sud, programmé du 6 au 17 novembre avec une étape au Pérou, reste à l’agenda. Et pour cause, dans un entretien accordé à Vatican News, le docteur Margaritora a affirmé qu’il « ne voit aucune raison clinique » de l’annuler.