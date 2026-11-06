Russie : Kiev affirme avoir mis 15 des 38 grandes raffineries russes hors service

Quinze des 38 grandes raffineries de Russie étaient à l’arrêt à la fin de septembre 2026, d’après Kiev. La Direction principale du renseignement (HUR) ukrainienne l’affirme dans un communiqué, mais ni Moscou ni aucune source indépendante n’a confirmé ces chiffres. La HUR présente ce résultat comme la conséquence de la campagne de frappes à longue distance menée contre le secteur pétrolier russe.

« Les sanctions à longue portée de l’Ukraine portent des coups importants au secteur russe du raffinage. À la fin de septembre 2026, 15 des 38 grandes raffineries de Russie avaient été mises hors service et 12 autres avaient réduit leur production de produits pétroliers » ajoute le renseignement ukrainien. Ainsi, 27 sites sur 38 seraient touchés sont à l’arrêt ou en production réduite.

Dans la foulée, la HUR chiffre à plus de 23,2 milliards de dollars le préjudice causé à l’économie russe. En effet, les sanctions internationales compliquent l’achat de pièces et le matériel nécessaire coûte cher. Toutefois, les raffineries situées dans des régions reculées, comme celles d’Omsk, d’Achinsk et de Khabarovsk, continuent de tourner. La HUR indique qu’elles assurent environ 24 % du raffinage russe.

Ce bilan est plus lourd que celui de juillet, lorsque l’état-major ukrainien revendiquait plus de 40 % de la capacité de raffinage russe désactivée. Mais le président Volodymyr Zelensky s’est dit prêt à suspendre ces frappes si le Kremlin cesse de viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes.