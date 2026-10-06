Catastrophes climatiques au Bénin: plus de 290 milliards FCFA à mobiliser

Le Bénin fait face à des besoins financiers importants après les nombreux cas de catastrophes naturelles qui ont affecté le pays en 2026. Plus de 290 milliards de francs CFA sont nécessaires pour faire face aux conséquences des catastrophes et financer les actions de relèvement et de prévention. Le bilan présenté par l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) fait également état de 349 580 personnes sinistrées, réparties dans 52 583 ménages.

Des milliers de personnes touchées

D’après l’ABPC, les catastrophes naturelles ont provoqué des dégâts dans diverses localités du pays. ont provoqué d’importants dégâts dans plusieurs localités du pays. Présenté ce mardi 6 octobre lors d’une session de la Plateforme nationale de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques, ce bilan donne une idée de l’ampleur des difficultés auxquelles les autorités doivent répondre. Les conséquences dépassent toutefois les seuls dégâts matériels. Les catastrophes perturbent les activités économiques, fragilisent les moyens de subsistance et peuvent également mettre sous pression les infrastructures et les services essentiels.

Un besoin de plus de 290 milliards FCFA

Pour répondre à ces différents besoins, l’ABPC estime à un peu plus de 290 milliards de francs CFA les ressources nécessaires. Cette enveloppe doit notamment permettre de soutenir les programmes de relèvement et de renforcer les mesures de prévention.

Pour le ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, la gestion des risques ne peut plus être considérée uniquement sous le prisme de la question humanitaire. Elle doit également être intégrée aux politiques d’aménagement du territoire, de sécurité et de développement durable.

Le gouvernement entend renforcer l’anticipation, le partage d’informations et la cartographie des zones vulnérables. La mobilisation des partenaires techniques, financiers et humanitaires sera stratégique pour réunir les ressources nécessaires et améliorer la capacité du pays à faire face aux prochains épisodes.