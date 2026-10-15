CEDEAO : le Béninois Désiré Henri Aïhou élu vice-président de la Cour de justice pour deux ans

Les juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont désigné leur nouvelle direction le 13 octobre 2026 à Abuja, au Nigeria. La Libérienne Charlyne M. Brumskine a été élue présidente de l’institution, et le Béninois Désiré Henri Aïhou vice-président, pour un mandat de deux ans.

Désiré Henri Aïhou est un magistrat de carrière qui mène également un parcours universitaire, avec une spécialité en finances publiques. Il dirigeait la chambre chargée du contrôle des entreprises publiques à la Cour des comptes du Bénin. Il avait été nommé en juillet dernier lors du sommet des chefs d’État de l’organisation.

Cette élection intervient quelques jours après que cinq nouveaux juges ont prêté serment, le 6 octobre dernier, au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja. La cérémonie s’est déroulée en présence de Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de l’organisation. Aux côtés d’Aïhou et de Brumskine siègent la Gambienne Awa Bah, la Nigériane Henrietta Uzoamaka Didigu et le Togolais Yaouza Ouro-Sama.

Un appel à l’impartialité

Le chef de l’État sénégalais a rappelé le rôle central de la juridiction dans la protection des droits humains et le règlement des différends : « La justice doit être rendue avec impartialité, indépendance et équité ». Pour deux ans, la présidente et son vice-président devront faire fonctionner une juridiction chargée d’interpréter les traités de la CEDEAO et de trancher les litiges.