CES du Bénin : les premiers chantiers de la 8è mandature présidée par Bio Tchané

Du rapport sur l’état économique et social du Bénin aux campagnes de sensibilisation dans les quatre départements du Nord-Bénin, le Conseil économique et social (CES) précise ses priorités. En effet, à la clôture de la deuxième session ordinaire de 2026, son président, Abdoulaye Bio Tchané, a insisté sur la contribution de l’institution à l’action publique et sur le renforcement de son ancrage territorial.

Trente jours de travaux ont permis au Conseil économique et social de franchir plusieurs étapes dans la conduite de ses missions. Ainsi, le mercredi 14 octobre 2026, à la clôture de sa deuxième session ordinaire, le Président Abdoulaye Bio Tchané a mis en avant les résultats obtenus et les perspectives de l’institution, notamment dans l’accompagnement des pouvoirs publics.

Parmi les principaux dossiers figure le rapport annuel sur l’état économique et social du Bénin. Adopté au cours de la session, il a été officiellement transmis au Gouvernement. Le président du CES Abdoulaye Bio Tchané a rappelé la portée de cette démarche : « l’élaboration et la transmission au Gouvernement du Rapport sur l’état économique et social du Bénin constituent un devoir légal fondamental ».

Par ailleurs, l’examen du projet de loi de finances 2027 a également occupé une place centrale dans les travaux. Le CES a validé un rapport assorti d’avis et formulé des propositions à l’attention de l’Exécutif. « Notre analyse pointilleuse a permis de formuler à l’attention du Gouvernement des propositions réalistes, constructives et immédiatement exploitables pour guider l’action publique », a insisté le Président Abdoulaye Bio Tchané.

Un cap stratégique et territorial

Au-delà des questions budgétaires, le président a également annoncé des campagnes d’imprégnation et de sensibilisation dans les quatre départements du Nord-Bénin, au quatrième trimestre 2026. En effet, elles porteront sur la loi relative à l’orientation agricole, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur le Code pastoral.

Ces travaux ouvrent plusieurs perspectives pour le CES, notamment avec la préparation de son plan stratégique 2027-2031 et les campagnes de sensibilisation prévues dans le Nord-Bénin. Par ailleurs, à la clôture de la session, Abdoulaye Bio Tchané a appelé ses collègues à poursuivre leurs efforts au service de l’institution et du pays.