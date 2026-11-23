Le président français Emmanuel Macron a dû suspendre son discours quelques minutes lundi 23 novembre 2026, sur le site d’Airbus à Toulouse, en France, après le malaise d’une lycéenne dans l’assistance, selon une vidéo de BFMTV. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur l’état de la jeune fille, et la cause du malaise reste inconnue. Ainsi, c’est le deuxième incident de ce type en douze jours autour du chef de l’État.

Deux gardes républicains au sol le 11 novembre

Le mercredi 11 novembre, Emmanuel Macron s’apprêtait à accueillir son homologue slovaque Peter Pellegrini dans la cour de l’Élysée. Alors, un premier garde républicain a vacillé avant de s’effondrer contre une colonne, et son épée de cérémonie est tombée au sol. Le président s’est tourné vers lui et a fait quelques pas dans sa direction, puis le militaire a été emmené à l’intérieur du palais. Ensuite, un second garde a fléchi à son tour pendant que les deux chefs d’État se saluaient sur le perron, et il a lui aussi été évacué. L’Élysée a indiqué que chacun des deux gardes avait fait un malaise vagal, et ces militaires restent immobiles en grande tenue pendant les cérémonies d’accueil.

Une réaction déjà observée en 2023

En effet, Emmanuel Macron interrompt volontiers ses prises de parole quand une personne vacille près de lui. « Je vois que mademoiselle ne se sent pas très bien. Sinon, vous allez tomber, je sais comment ça se passe moi ici », avait déclaré le président le 5 janvier 2023, lors de ses vœux aux boulangers, en repérant une femme qui commençait à faire un malaise dans la salle. Par conséquent, la pause de lundi à Toulouse suit le même réflexe, et elle n’a retardé la suite de son discours que de quelques minutes. Cette visite portait sur la filière aéronautique, pour laquelle l’Élysée avait annoncé des mesures de soutien de l’État.