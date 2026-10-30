Chine : comment l'affaire Mbappé a ravivé la polémique sur le racisme visant Vinicius au Real Madrid

Après les excuses de Kylian Mbappé à la suite de ses propos sur Mao Zedong, le Real Madrid se retrouve à son tour sous pression en Chine. En effet, des médias chinois lui reprochent une réaction tardive et dénoncent un traitement différent entre la polémique impliquant le Français et les affaires de racisme visant Vinicius Junior.

La polémique autour de Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension. Après avoir suscité une vive indignation en Chine pour avoir qualifié, sur le ton de la plaisanterie, Mao Zedong de « dictateur chinois », l’attaquant français a présenté ses excuses. Cependant, les répercussions dépassent désormais sa personne et touchent directement le Real Madrid.

Selon Foot Mercato, la controverse s’est ensuite étendue au Real Madrid puisque des médias chinois accusent le club de pratiquer une politique de « deux poids, deux mesures », en comparant sa gestion de l’affaire Mbappé à ses réactions face aux agressions racistes visant Vinicius.

Pour mémoire, le 21 mai 2023 à Mestalla, l’attaquant brésilien avait été la cible d’insultes racistes lors d’un match contre Valence. A l’époque, le Real Madrid avait alors saisi la justice espagnole et s’était constitué partie civile. Puis, le 10 juin 2024, trois supporters impliqués avaient été condamnés à huit mois de prison et deux ans d’interdiction de stade.

Or, concernant l’affaire Mbappé, le délai d’environ 48 heures avant de publier les excuses du club a été vivement critiqué en Chine. Selon Marca, certains médias estiment que le Real Madrid cherche à préserver à la fois la valeur commerciale de sa vedette et ses intérêts sur le marché chinois.

Pour rappel, les conséquences commerciales ont notamment été importantes. En effet, les photos du joueur ont été masquées sur certaines plateformes chinoises, tandis que deux entreprises, Pocari Sweat et Mengniu, ont mis fin à leurs collaborations avec lui. En outre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a indiqué que Pékin appréciait les excuses présentées par le footballeur. Par ailleurs, la diffusion de certaines rencontres du championnat espagnol a été suspendue en Chine, poussant le président de la Liga, Javier Tebas, à rencontrer l’ambassadeur chinois en Espagne.