Chine : malgré ses excuses, Mbappé confronté à d'autres revers lié à la polémique Mao Zedong

Malgré ses excuses après ses propos sur Mao Zedong, Kylian Mbappé subit de nouvelles conséquences en Chine. En effet, après les restrictions sur ses comptes sociaux et le retrait de contenus publicitaires, les répercussions de la polémique se manifestent jusque dans les magasins.

La polémique autour de Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension en Chine. Mardi 27 octobre 2026, le capitaine de l’équipe de France a présenté ses excuses après une séquence du podcast The Bridge dans laquelle il évoquait un mème l’associant à Mao Zedong, ancien dirigeant chinois. Le footballeur expliquait qu’il s’agissait du montage qui l’avait le plus fait rire, en précisant qu’il pensait que l’homme représenté était un dictateur chinois.

Cependant, ces excuses n’ont pas suffi à apaiser les réactions puisque sur les réseaux sociaux chinois, les déclarations initiales du joueur ont été supprimées ou n’ont pas été publiées. De leur côté, les médias d’État évoquent des « propos inappropriés concernant la Chine », sans mentionner directement Mao Zedong.

Les conséquences touchent également sa présence numérique. En effet, il est désormais impossible de s’abonner aux comptes de la star du Real Madrid sur Weibo et Xiaohongshu où il totalise plus de deux millions de personnes abonnées à ses comptes.

Une image commerciale fragilisée

La situation est d’autant plus notable que Mbappé jouissait d’une importante popularité auprès des supporters chinois. Or, selon plusieurs médias chinois, Dior et Hublot ont supprimé des contenus liés au footballeur de leurs comptes Weibo.

Par ailleurs, les répercussions semblent atteindre les points de vente physiques. Dans la principale boutique Adidas de Pékin, des maillots du Real Madrid étaient disponibles, mais aucun ne portait le nom de Mbappé, selon plusieurs médias internationaux. En revanche, des produits dérivés non officiels à son effigie restent accessibles sur Taobao.