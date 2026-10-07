Classement FIFA : le Bénin gagne quatre places en octobre malgré la défaite contre l'Argentine

Dans la mise à jour du classement FIFA publiée ce mercredi 7 octobre, les Guépards passent de la 93e à la 89e place, soit quatre places gagnées. Cette progression intervient malgré la défaite 3-0 en match amical face à l’Argentine, dans la nuit de mardi à mercredi.

Ce match a eu lieu le 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires. Les guépards affrontaient l’Albiceleste, vice-championne du monde. Le 25 septembre à Ouagadougou, pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2027, le Bénin avait fait un match nul 1-1 face au Burkina Faso. Quatre jours plus tard, à Abidjan, ils ont décroché leur première victoire de la campagne, 2-1 contre la Mauritanie. Le Bénin termine cette fenêtre avec quatre points sur six dans le groupe F.

Le Bénin 19e en Afrique

Sur le plan africain, les Guépards occupent maintenant le 19e rang. Le podium continental est formé du Maroc (7e mondial), du Sénégal (18e) et de l’Égypte (25e). Au niveau mondial, l’Espagne reste en tête. Les champions du monde devancent l’Argentine, deuxième, et la France, troisième. Le Bénin devra maintenant confirmer cette progression lors des prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2027.