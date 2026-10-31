Côte d’Ivoire : comment Coach Medhi a été ramené du Mali après plusieurs mois de fuite

Après plusieurs mois au Mali, l’influenceur connu sous le nom de Coach Medhi a été remis aux autorités ivoiriennes le 29 octobre 2026. Interpellé en août, il a été conduit à Abidjan sous escorte policière avant d’être présenté au parquet.

L’affaire remonte à avril 2026. A cette époque, plusieurs jeunes femmes publient sur les réseaux sociaux des témoignages mettant en cause M. S., surnommé « Coach Medhi » et lui imputent des faits présumés de viols, d’agressions sexuelles et de violences. Ces accusations attirent l’attention des autorités.

Alors, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant se saisit du dossier. Selon la Plateforme Police Secours, 17 femmes sont accueillies par ses services et une plainte collective est déposée. Cependant, tandis que l’affaire prend de l’ampleur, l’influenceur quitte la Côte d’Ivoire pour le Mali.

Grâce à la coopération entre les services de sécurité ivoiriens et maliens, son séjour prend une autre tournure autour du 20 août 2026 date à laquelle il est interpellé au Mali. Toutefois, son retour ne s’effectue pas immédiatement : les autorités des deux pays consacrent plusieurs semaines aux démarches nécessaires à son transfert.

Le dénouement intervient le jeudi 29 octobre. Selon Police Secours, les autorités maliennes conduisent Coach Medhi jusqu’à une localité ivoirienne proche de la frontière et une unité spéciale de la Police nationale prend alors le relais et le récupère. Ensuite, il est ensuite vers Abidjan, où les policiers arrivent dans la nuit du jeudi au vendredi.

Le vendredi matin, l’influenceur est présenté au parquet avant son incarcération au Pôle pénitentiaire d’Abidjan (PPA), selon la source. Son dossier entre dans une phase judiciaire.