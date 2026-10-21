Criet au Bénin : le chauffeur nie être au courant des cartouches retrouvées dans un véhicule

Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), ce lundi 19 octobre 2026, un chauffeur interpellé à Kandi avec 3 000 cartouches d’armes à feu dans son véhicule a comparu. Un sac contenant 3 000 cartouches de calibre 12, dissimulées sous plusieurs vêtements, a été découvert dans le véhicule que conduisait le chauffeur en question, lors d’une fouille effectuée à Kandi.

À la barre, le prévenu a affirmé qu’il ignorait l’existence de ce colis. Il a déclaré avoir embarqué douze passagers en provenance du Ghana et qu’il ne s’occupe pas personnellement du chargement des bagages. Il laisse habituellement cette tâche aux chargeurs présents sur le parc, a-t-il indiqué. Une explication qui a suscité des interrogations de la part du président de céans, qui lui a demandé, d’après les informations rapportées par Bip Radio, s’il lui était interdit de vérifier le contenu des colis chargés dans son véhicule.

Le chauffeur avait allégué que sa santé était fragile ce jour-là et qu’il était néanmoins en mesure de conduire. Il exerce ce métier depuis plus de trois décennies, à ses dires.

L’affaire a été renvoyée au 23 novembre 2026 pour les réquisitions du ministère public et les plaidoiries.